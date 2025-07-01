Fener Rum Patrikhanesi'nden Dini Hassasiyetlere Saygı Vurgusu

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Fener Rum Patrikhanesi, bir dergide yayımlanan Hazreti Muhammed karikatürü hakkında yaptığı açıklamada, karşılıklı dini hassasiyetlere saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekti. Açıklamada, farklı inançlar arasında anlayış ve diyalogun güçlenmesinin toplumsal barışa katkı sağlayacağı belirtildi.

Fener Rum Patrikhanesi, bir dergide Hazreti Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatür çizimine ilişkin, "Karşılıklı dini hassasiyetlere saygı göstermek, farklı inançlara sahip bireyler arasında anlayış ve diyaloğu güçlendirmekte, bu da toplumsal barışın tesisine ve sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunmaktadır." açıklamasında bulundu.

Patrikhanenin internet sitesinden yapılan açıklamada, her dinin kutsal sembollerinin, ibadetlerinin ve geleneklerinin toplumun tüm kesimleri tarafından saygıyla karşılanması gerektiğini önemle vurguladıklarını belirtti.

Aynı zamanda bireylerin herhangi bir dine mensup olmama özgürlüğünün de saygı çerçevesinde kabul edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Karşılıklı dini hassasiyetlere saygı göstermek, farklı inançlara sahip bireyler arasında anlayış ve diyaloğu güçlendirmekte, bu da toplumsal barışın tesisine ve sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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