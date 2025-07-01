Fener Rum Patrikhanesi'nden Dini Hassasiyetlere Saygı Vurgusu

Fener Rum Patrikhanesi, bir dergide Hazreti Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatür çizimine ilişkin, "Karşılıklı dini hassasiyetlere saygı göstermek, farklı inançlara sahip bireyler arasında anlayış ve diyaloğu güçlendirmekte, bu da toplumsal barışın tesisine ve sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunmaktadır." açıklamasında bulundu.

Patrikhanenin internet sitesinden yapılan açıklamada, her dinin kutsal sembollerinin, ibadetlerinin ve geleneklerinin toplumun tüm kesimleri tarafından saygıyla karşılanması gerektiğini önemle vurguladıklarını belirtti.

Aynı zamanda bireylerin herhangi bir dine mensup olmama özgürlüğünün de saygı çerçevesinde kabul edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Karşılıklı dini hassasiyetlere saygı göstermek, farklı inançlara sahip bireyler arasında anlayış ve diyaloğu güçlendirmekte, bu da toplumsal barışın tesisine ve sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunmaktadır." ifadelerine yer verildi.