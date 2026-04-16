İsveç'in Eurovision temsilcisi Eriksson'a "İsrail" tepkisi sonrası ölüm tehdidi

2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsveç'i temsil edecek olan Felicia Eriksson, İsrail'in yarışmaya katılmaması gerektiğini savunduktan sonra sosyal medyada ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Norveç'te bir programa katılan Eriksson, ülkenin önde gelen gazetelerinden VG'ye yaptığı açıklamada, maruz kaldığı siber zorbalığın boyutlarını paylaştı.

Eriksson, "İsrail'in yarışmaya katılmaması' yönündeki sözlerimden sonra korkunç mesajlar almaya başladım. Sosyal medya üzerinden doğrudan (DM yoluyla) ölüm tehditleri, öleceğime dair mesajlar ve 'ailemin hedef alınacağı' gibi ifadeler içeren korkunç mesajlar aldım." dedi.

İsveç'te 8 Mart'ta düzenlenen seçmeleri "My System" adlı şarkısıyla kazanan ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkesini temsil etmeye hak kazanan Eriksson, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesini doğru bulmuyorum. Yarışmaya gidip gitmemek konusunda uzun süre tereddüt ettim ancak sonunda bir karara vardım. Yarışmaya katılacağım ancak onların kazanmaması için elimden geleni yapacağım."

Eriksson'un bu çıkışı, hem uluslararası müzik camiasında hem de sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırmıştı.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

Komşuda 100 yıl sonra bir ilk! Seçimleri, Türk aday kazandı
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Saldırıyla ilgili skandal sözler! Eski belediye yöneticisine gözaltı
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu

200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Aleyna'nın mesajları ifşa oldu
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

Saldırı yapılan okuldaki öğrencinin sözleri her şeyi özetliyor
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Saldırıyla ilgili skandal sözler! Eski belediye yöneticisine gözaltı
Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...

Soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez

"Deprem olsa, İstanbul'daki o AVM'ye ceset torbası yetişmez"