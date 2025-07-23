Felç Geçiren Yaşlı Adam, Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde felç geçirdiği tespit edilen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Evinde rahatsızlanan 67 yaşındaki Yasin Arslanca, yakınları tarafından Çüngüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan muayenede felç geçirdiği tespit edilen Arslanca için erken müdahale amacıyla ambulans helikopter istendi.

Hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın doğum ve çocuk hastalıkları ek binası helikopter pistine getirildi.

Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Arslanca, hastanede tedavi altına alındı.