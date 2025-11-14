Haberler

Felç Geçiren Sokak Köpeği Fıstık'a Yürüteç Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankaya'da kansere bağlı felç geçiren ve 16 yıldır bahçesinde yaşayan sokak köpeği Fıstık, site görevlisi Şahin Sungur'un yaptığı yürüteçle yeniden adım atmaya başladı. Fıstık'ın tedavi sürecinde bina sakinleri de maddi destek sağladı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde kansere bağlı olarak felç geçiren sokak köpeği Fıstık, 16 yıldır bahçesinde yaşadığı sitenin görevlisi Şahin Sungur'un (48) yaptığı yürüteç ile yeniden adım atmaya başladı.

Çankaya'daki İlkbahar Mahallesi'nde bulunan Göksu Sitesi'nin bahçesinde 16 yıldır yaşayan sokak köpeği Fıstık, yaşlılığa ve kansere bağlı olarak felç geçirdi. Tedavi sürecinde 2 ameliyat geçiren Fıstık, buna rağmen arka patilerini kullanamaz hale geldi. Bunun üzerine site görevlisi Şahin Sungur, sosyal medyada gördüğü bir videodan ilham alarak, su boruları ve çocuk bisiklet tekerleklerinden yürüteç yaptı. Sungur, yürüteç ile yeniden adım atmasını sağladığı Fıstık'ı her gün site içinde gezdiriyor.

'FISTIK, AİLEMİZDEN BİRİ OLDU'

Şahin Sungur, "Fıstık 16 yıldır bizimle beraber. 3-4 yıl öncesine kadar gayet sağlıklı bir köpekti ancak kansere yakalandı. Devamında pıhtı attı ve felç kaldı. Fıstık'ın bu durumunu görünce bina sakinleri olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Sosyal medyada bir video gördüm, bu yürüteci yapmamda bize örnek oldu. Videodan sonra inşaatta kullanılan su boruları, oğlumun bisikletinin tekerlekleri, pazar arabası tekerlekleri ve bir bez parçasını aldık. Kumaşını terziye diktirdim. Son olarak parçaları birleştirdik ve bir yürüteç yaptım. Fıstık bizim için aileden biri gibi oldu. Apartman sakinleri olarak ameliyat ve tedavi masraflarını karşıladık. Çevremizden gelen tepkiler çok güzel. Yaptığımız bu yürüteci takdir edenler oldu" dedi.

'EN BÜYÜK İLAÇ ONUN İÇİN SEVGİ'

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren veteriner hekim Burhan Sevimligil ise Fıstık'ın hastalığı nedeniyle 2 operasyon geçirdiğini anlatarak, "3'üncü operasyonu bünyesi kaldıramayacağını düşündüğümüz için şu an müdahale etmiyoruz. Fıstık'ın solunum sisteminde tümör bulunuyor. Genel durumu gün geçtikçe kötüye gidiyor. Bu sebeple mutlu olduğu yerden de çok ayırmak istemiyoruz. Elimizden geldiğince yaşam kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Şahin Bey bir yürüteç tasarlamış, bu yürüteç kan dolaşımını artırıyor. Yıkımı biraz daha yavaşlatması açısından çok önemli. Bina sakinlerinin desteği burada çok kıymetli. En büyük ilaç onun için sevgi. Stresini olabildiğince az tutmaya çalışıyoruz. Şahin Bey zaten kendisi çok ilgileniyor. Onun gösterdiği özveri ve ayırdığı zaman gerçekten çok değerli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Yunan küstahlığı geri adımla bitti! AK Parti'den paylaşıma sert tepki
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Yunan küstahlığı geri adımla bitti! AK Parti'den paylaşıma sert tepki
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.