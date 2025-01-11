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Felç bırakan kazaya rağmen pes etmeyerek öğretmenlik hayalini gerçekleştirdi

Felç bırakan kazaya rağmen pes etmeyerek öğretmenlik hayalini gerçekleştirdi
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İzmir'de 2014'te geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımdaki 40 günlük yaşam savaşını kazanan ancak tekerlekli sandalye mahkum kalan 32 yaşındaki Yusuf İçel, hayata küsmeyip yıllar sonra yarım kalan okulunu bitirerek en büyük hayali olan öğretmenliği yapıyor.

İzmir'de 2014'te geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımdaki 40 günlük yaşam savaşını kazanan ancak tekerlekli sandalye mahkum kalan 32 yaşındaki Yusuf İçel, hayata küsmeyip yıllar sonra yarım kalan okulunu bitirerek en büyük hayali olan öğretmenliği yapıyor.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yaşayan Yusuf İçel, 2012'de Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nü kazandı. İçel'in 2. sınıfta 3 arkadaşıyla katıldığı gezide İzmir'de bir tur otobüsü İçel'in de bulunduğu araca çarptı. Kaza sonrası 40 gün yoğun bakımda kalan ve omurilik felci olan İçel, bir süre solunum cihazına bağlı yaşadı.

Yoğun bakımın ardından tedavisi 2 yıl süren İçel, yarım kalan üniversite eğitimine devam edip hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğine ulaşmak için yaşama tekerlekli sandalyeyle yeniden başladı. Anne ve babasının da desteğiyle 2017'de üniversite eğitimine tekrardan başlayan İçel, 2020'de mezun oldu.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı (EKPSS) kazanan İçel, sağlık sorunlarına rağmen azimle sürdürdüğü hayat mücadelesini, 2023'te hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğiyle taçlandırdı.

"Bu mesleği bana sevdiren öğretmenler oldu"

Saraykent Şehit Mustafa Eser Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olarak görev yapan İçel, AA muhabirine, yoğun bakım ve 2 yıllık tedavi sürecinde yarım kalan üniversite eğitimine devam etme kararı aldığını söyledi.

Bu zorlu süreçte annesi ve babasının her zaman yanında olduğunu dile getiren İçel, "Öğretmen olabilmeyi ve bugünlere gelebilmeyi çok hayal ediyordum. O gün bunlar benim için bir hayaldi ama şu an o hayalimi gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Öğretmenliği seviyorum, bu mesleği bana sevdiren öğretmenler oldu, ben de yine bu mesleği ve farklı meslekleri sevdirebilmek için öğrencilerimin karşısındayım." dedi.

İçel, engelini dezavantaj olarak görmediğini ve öğrencilerine örnek olup onların da hayallerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için çalıştığını ifade etti.

-"Öğretmenimizi örnek alıyoruz"

Öğretmenlerini örnek aldıklarını belirten 10. sınıf öğrencisi Melike Nur Tekin ise "Yusuf öğretmenim çok azimli birisi, kimi zaman öğretmenimiz kimi zaman da ağabeyimiz olarak bize yardımcı oluyor. Hayata tutunması bize de örnek oldu. Tekerlekli sandalyede bıkmadan, usanmadan ders anlatıyor. Hayatım boyunca onu örnek alacağım ve o çok sevdiğim bir öğretmenim." diye konuştu.

Öğrencilerden Zehra Hemedan da öğretmenlerini çok sevdiklerini, hayat mücadelesi ve azmiyle gurur duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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