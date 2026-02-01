Afrobeats müziğinin öncüsü Fela Kuti, Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacak

Afrobeats müziğinin öncüsü Nijeryalı sanatçı Fela Anikulapo-Kuti, ölümünden 29 yıl sonra Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Grammy Ödülleri'ni veren "The Recording Academy"den (Kayıt Akademisi) yapılan açıklamada, "Afrobeats'in Kralı" olarak anılan Anikulapo-Kuti'nin, müzik ve kültür dünyasına yaptığı benzersiz katkılar nedeniyle 2026 Grammy Özel Başarı Ödülleri kapsamında onurlandırılacağı ifade edildi.

Anikulapo-Kuti'nin müziğinin ve politik duruşunun kuşaklar boyunca etkisini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Beyonce, Paul McCartney ve Thom Yorke gibi sanatçılara ilham verdiği vurgulandı.

Açıklamada, Anikulapo-Kuti'nin, askeri rejimlere karşı duruşu nedeniyle baskılara maruz kaldığı ve Kalakuta Republic adlı evinin askerler tarafından yakıldığı hatırlatıldı.

"Fela Kuti" adıyla bilinen Anikulapo-Kuti, Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan ilk Afrikalı sanatçı olarak tarihe geçecek.

Anikulapo-Kuti'nin oğlu ve aynı zamanda Egypt 80 adlı müzik grubunun lideri Seun Kuti, basına yaptığı açıklamada, ödülün Afrobeats ve politik müzik açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Seun Kuti, seyahat kısıtlamaları nedeniyle törene katılamayacağını ifade etti.

Ödülü, Anikulapo-Kuti'nin çocukları Yemi, Femi ve Kunle Kuti teslim alacak.

1997 yılında 59 yaşında hayatını kaybeden Anikulapo-Kuti, Afrobeats türünün kurucusu olarak kabul ediliyor.

Nijeryalı Anikulapo-Kuti, müziğini askeri diktatörlük, yolsuzluk ve sosyal adaletsizliklere karşı bir direniş aracı olarak kullanmıştı.

2026 Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülen isimler arasında Anikulapo-Kuti'nin yanı sıra Whitney Houston, Carlos Santana, Chaka Khan, Paul Simon ve Cher de yer alıyor.