Adana'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Adana'nın Feke ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Feke ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.T. yönetimindeki 01 VK 195 plakalı otomobil Bozat Gediği mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü A.T. ile araçtaki D.T. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören