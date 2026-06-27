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Adana'da çocuğun cinsel istismarı iddiası

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Adana'nın Feke ilçesinde 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli ile çocuğu odasında alıkoyup tehdit ettiği öne sürülen babası tutuklandı. Çocuk koruma altına alındı.

Adana'nın Feke ilçesinde 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli ile olayı öğrendikten sonra çocuğu odasında alıkoyarak tehdit ettiği öne sürülen babası tutuklandı.

Feke Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli Ö.Ş. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, istismarı öğrendikten sonra çocuğu odasına hapsederek tehdit ettiği öne sürülen baba Ş.K'yi de gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kız çocuğu ise koruma altına alındı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt
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