Federal Yargıç Trump'ın Hukuk Firmasına Yönelik Kararnamesini İptal Etti

Federal Yargıç Trump'ın Hukuk Firmasına Yönelik Kararnamesini İptal Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de federal yargıç Richard Leon, Başkan Trump'ın, eski özel yetkili savcı Mueller ile bağlantılı hukuk firması WilmerHale'in güvenlik izinlerini kaldırmayı amaçlayan başkanlık kararnamesini 'Anayasaya aykırı' olarak değerlendirip iptal etti.

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın, eski özel yetkili savcı Robert Mueller ile bağlantıları olan hukuk firması WilmerHale'in güvenlik izinlerini kaldırmayı ve hükümetle ilişkisini kesmeyi amaçlayan başkanlık kararnamesini iptal etti.

ABD Bölge Yargıcı Richard Leon, Trump'ın hukuk firması WilmerHale'i hedef alan kararnamesine ilişkin kararını açıkladı.

"Anayasaya aykırı" şeklinde nitelendirdiği kararnameyi kalıcı olarak yürürlükten kaldırdığını açıklayan Leon, kararında, "Amerikan adalet sisteminin temel taşı, korkutucu da olsa popüler olmayan davaları üstlenmeye hazır, bağımsız bir yargı ve bağımsız bir barodur." ifadesini kullandı.

Leon, "Trump'ın hoşuna gitmeyen davaları üstlenenlerin cezalandırıldığını" gösteren bu kararnamenin yürürlükte kalmasına izin vermenin "Kurucu Babaların hükmüne ve vizyonuna sadakatsizlik olacağını" kaydetti.

Trump, 28 Mart'ta, eski özel yetkili savcı Mueller ile bağlantıları olan hukuk firması WilmerHale'in güvenlik izinlerini kaldırmayı ve hükümetle ilişkisini kesmeyi amaçlayan başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Hükümet yetkililerinin WilmerHale çalışanlarıyla etkileşime girmesinin sınırlandırılması öngörülen kararnamede, firmanın ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit etmeyeceğine dair bir feragatname vermemesi halinde hükümet kurumlarında firma ile çalışılmayacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı

9 ilde dev operasyon! Banka hesaplarındaki para dudak uçuklattı
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Nazi kampındaki ikonik ana benzetildi
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dünyanın en zenginlerinin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı

Zenginlerin servetlerini sakladığı bina ortaya çıktı
Okan Buruk Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı

Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı: Onu takip ediyoruz
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var

Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı

Fenerbahçe'ye zarar veren ismi çok sert eleştirerek açıkladı
Arda Turan Galatasaray'la ilgili o ibareyi sildi

Arda Turan Galatasaray'la ilgili o ibareyi sildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.