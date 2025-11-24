Haberler

Federal Yargıç, Comey Aleyhindeki Davayı Usulsüz Atama Nedeniyle Reddetti

ABD'de federal yargıç, eski FBI Direktörü James Comey aleyhindeki davayı, davaya bakan savcının usulsüz atandığı gerekçesiyle reddetti. Yargıç, Adalet Bakanlığına yeniden dava açma imkanı tanıdı.

ABD'de federal yargıç, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey aleyhinde açılan davayı, davaya bakan savcının "usulsüz" şekilde atandığı gerekçesiyle reddetti.

ABD Bölge Yargıcı Cameron McGowan Currie, Donald Trump yönetiminin, eski FBI Direktörü Comey ve New York Başsavcısı Letitia James aleyhinde açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı.

Yargıç Currie, davaya bakan savcı Lindsey Halligan'ın "usulsüz" şekilde atandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Daha önce hem Comey hem de James, savcı Halligan'ın atanma şekline atıf yaparak davaların kesin olarak reddedilmesini talep etmişti.

Ancak yargıç Currie söz konusu davaları kesin olmayan bir şekilde reddederek, Adalet Bakanlığının yeniden dava açmasına açık kapı bıraktı.

ABD'de eski FBI Direktörü James Comey ve New York Başsavcısı Letitia James, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından haklarında açılan davaların düşürülmesini talep etmişti.

İddianameleri hazırlayan Virginia Doğu Bölgesi Savcısı Lindsey Halligan'ın göreve "kanunsuz olarak" geldiğini savunan avukatlar, söz konusu davaların düşürülmesi talebinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump'a karşı 2023'te açılan emlak yolsuzluğu davalarını yürüten James hakkında "dolandırıcılık ve yalan beyanda bulunma" suçlamalarıyla iddianame hazırlanmıştı.

Comey de "Kongreye yalan beyanda bulunmak" ve "Kongrenin Rusya soruşturmasını engellemekle" suçlanmıştı.

ABD'de Virginia eyaleti Başsavcısı Erik Siebert'in 20 Eylül'de, Başkan Trump'ın New York Başsavcısı James'e karşı ceza davası açması yönündeki baskıları nedeniyle görevinden istifa ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
