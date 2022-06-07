Fedakar anne, 2 bin emzikle oluşturduğu ağaç ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor - Haberler

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Asya Akkaya (42), epilepsi ve SP hastası 12 yaşındaki oğlu Yusuf Barış Akkaya'nın kullandığı 2 bin emzikle oluşturduğu 'ağaç' ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için ikinci başvuruya hazırlanıyor.

Nurdağı Bahçelievler Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi Asya Akkaya, hayatını 2010 yılında dünyaya gelen ve doğuştan beyin felci, epilepsi ve mikrosefali hastası küçük oğlu Yusuf Barış'a adadı. Fedakar anne, yatağa bağlı olarak yaşamını sürdüren oğlunun kullandığı yaklaşık 2 bin emzik ve kişisel tüm eşyalarını biriktirdi. Asya Akkaya, oğlunun ilk kullandığı emzik de dahil olmak üzere 12 yıldır sakladığı emziklerle bir ağaç oluşturdu. Oğlu adına oluşturduğu emzikli ağacın Guinness rekorlarına girmesi için başvuruda bulundu.

"Emzikler de bu düşünceden doğdu. Kullandığı emzikleri biriktirmeye başladım. Ciddi manada emzik birikince bunlardan bir ağaç oluşturmalıyım diyerek yola çıktım. Ağacımızı bulup bir saksıya yerleştirdikten sonra emzikleri tek tek yerleştirmeye başladım.12 yılda 2 binden fazla emzik birikmiş oldu. Ağacımıza asamadığımız emzikleri atmadan bir kap içerisinde saklamaya devam ediyorum. Yusuf Barışın doğumuyla birlikte içime sığdıramadığım, ailem yanımda olmasına rağmen anlatmadığım duygularımı yazarak bir kitapta toplamaya karar verdim. Benim en kıymetlim Yusuf Barış olduğu için kitabımızın adını da kıymetlim koydum. Emzikli ağacımızı bu hale getirdikten sonra Guinness Rekorlar Kitabı'na taşımak amacıyla girişimlerde bulunarak fotoğraflarını İngiltere'ye gönderdim. İngiltere'de emzikli ağacımız çok beğenilmesine rağmen, 'kırılamayabilir bir rekor olmadığı için kabul edemeyiz' denildi. Yeniden girişimlerde bulunmak için hazırlıklar yapıyorum."