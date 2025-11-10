Haberler

FDA, Menopoz İlaçlarındaki Uyarıları Kaldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, menopoz belirtilerini tedavi eden hormon bazlı ilaçların kutularındaki felç, kalp krizi ve demans gibi risk uyarılarını kaldırdı. Bu kararın, kadınları ilaçları almaya teşvik etmesi bekleniyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi ( Fda ), menopoz belirtilerini azaltmak için kullanılan hormon bazlı ilaçlar üzerindeki felç, kalp krizi, demans ve diğer ciddi risklere dair uyarıları kaldırıyor.

Fda'dan yapılan yazılı açıklamada, östrojen ve progesteron hormonu içeren ve kadınların menopoz döneminde sıcak basması gibi yaşadığı belirtileri tedavi amacıyla kullanılan ilaçların kutularının üzerindeki uyarıları kaldırma kararının alındığı belirtildi.

Fda Komiseri Marty Makary, yaptığı açıklamada, söz konusu uyarıların "güncel olmadığını" ve "gereksiz olduğunu" vurguladı.

Uyarılarda felç, kalp krizi, demans ve diğer ciddi risklere yol açabileceği belirtiliyor.

Uyarının kaldırılmasıyla daha çok kadının ilaçları almaya teşvik edilebileceği ifade ediliyor.

Son zamanlarda uzmanlar ve yapılan araştırmalar, bu hormonların kadınların sağlığını olumlu etkileyebileceğini ancak söz konusu uyarılar nedeniyle insanların bu ilaçları almaktan çekindiğini aktararak, FDA'ya "uyarıları kaldırma" çağrısı yapıyordu.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.