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ABD'de FBI'ın, ICE yetkililerine yönelik saldırı soruşturmalarını durduracağı iddiası

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ABD'de FBI'ın, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) personeline yönelik saldırı iddialarını soruşturmayı bırakacağı iddia edildi. The New York Times'ın haberine göre, bu görev ICE bünyesindeki İç Güvenlik Soruşturmaları Birimine devredilecek. ABD Adalet Bakanlığı ve DHS iddiayı reddetti. Son bir haftada ICE ekiplerinin açtığı ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) personeline yönelik saldırı iddialarını soruşturmayı bırakacağı öne sürüldü.

The New York Times'ın konu hakkında bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberine göre, FBI yönetimi ülke genelindeki birimlere gönderdiği bildirimle, DHS personeline yönelik saldırı iddialarına ilişkin soruşturmaların artık yürütülmeyeceğini belirtti.

Yetkililer, bu değişikliğin hayata geçirilmesi halinde, ICE görevlilerinin karıştığı olaylara yönelik bağımsız kolluk denetiminin sonlandırılacağını ifade etti.

Buna göre, bu görevin ICE bünyesindeki İç Güvenlik Soruşturmaları Birimine (HSI) devredilmesiyle, ICE yetkililerine ilişkin olayların fiilen aynı kurum tarafından soruşturulmasının önü açılacak.

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığı ortak açıklama yaparak söz konusu iddiayı reddetti.

Bir haftada iki kişi vuruldu

ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde 30 yılı aşkın süredir ülkede yaşayan Meksikalı Lorenzo Salgado Araujo, 7 Temmuz'da ICE polislerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

Ardından Maine eyaletinin Biddeford kentinde 13 Temmuz'da da Johan Sebastian Duran Guerrero adlı Kolombiya vatandaşı yine ICE ekiplerince vurulması sonrası yaşamını yitirmişti.

Biddeford'daki olay, ABD'de geçen yıl göçmenlik politikalarının katılaşmaya başlamasından bu yana ICE ekiplerinin güç kullanarak ölüme yol açtığı en az dokuz vakadan biri olmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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