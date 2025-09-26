FBI Eski Direktörünün Damadı Federal Savcılık Görevinden İstifa Etti

Rusya'nın, 2016'daki ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump'a yardım ettiği iddiasına yönelik soruşturmayı yürüten eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'in damadı Troy Edwards, federal savcılık görevinden istifa etti.

Edwards, Comey hakkında iki ayrı suçtan iddianame hazırlanmasının ardından Virginia Doğu Bölgesi'nin yeni atanan Başsavcısı Lindsey Halligan'a tek cümlelik bir mektup gönderdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) dahil en kritik casusluk davalarından bazılarını ele alan bir savcılık ofisinde Ulusal Güvenlik Bölümü Başkan Yardımcısı olan Edwards, "Anayasa ve ülkeye olan yeminimi yerine getirmek için Adalet Bakanlığı'nın Virginia Doğu Bölgesi'ndeki ABD Savcı Yardımcısı görevimden derhal istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Oath Keepers" grubunun kurucusu Stewart Rhodes'ın, ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili davada yargılanmasında ve mahkeme izni olmadan başkent Washington'a girişinin yasaklanmasında rol oynayan savcılar arasında yer alan Edwards, kayınpederinin suçlandığı duruşmayı mahkeme salonunun ön sırasından izlemişti.

Ayrıca James Comey'nin kızı Maurene Comey, Temmuz 2025'te New York Güney Bölgesi Savcılığı'ndaki avukatlık görevinden alınmıştı.

Maurene Comey, işten çıkarılmasının siyasi gerekçelere dayandığını ve anayasaya aykırı olduğunu öne sürerek, hükümete karşı dava açmıştı.

James Comey hakkında hazırlanan iddianameler

Trump, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerinde kendisine yardım ettiği iddiasına yönelik soruşturmayı yürüten eski FBI Direktörü Comey hakkında iki ayrı suçtan iddianame hazırlandığını duyurmuştu.

Comey'nin "ABD'nin maruz kaldığı en kötü kişilerden biri" olduğunu ve "ülkeye karşı işlediği suçlar" için hesap verme zamanının geldiğini savunan Trump, "'Büyük Jüri' bugün onu bazı yasa dışı ve usulsüz eylemlerinden dolayı iki ağır suçtan suçladı." ifadesini kullanmıştı.

Comey, hakkında iki ayrı suçtan hazırlanan iddianamenin ardından "masum" olduğunu ve Trump'a karşı durmanın "bedelini" bildiğini belirtmişti.

Eski FBI Direktörü "Kongre'ye yalan beyanda bulunmak" ve "Kongre'nin Rusya soruşturmasını engellemekle" suçlanıyor.