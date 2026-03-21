Haberler

ABD'de Trump'ın kampanyasını soruşturan eski FBI Direktörü Mueller, 81 yaşında hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın lehine etkileme iddialarını soruşturan eski FBI Direktörü Robert Mueller 81 yaşında hayatını kaybetti. Mueller'ın ölüm haberini ailesi duyurdu. Trump, Mueller'ın vefatına ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.

ABD'de Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın lehine etkilediği iddialarını soruşturan eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Robert Mueller'ın 81 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediğine dair iddiaları soruşturan Mueller'ın ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Robert Mueller'ın öldüğüne sevindim. Artık masum insanları incitemeyecek." ifadelerini kullandı.

FBI Direktörlüğünden özel yetkili savcılığa

11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından yalnızca bir hafta önce FBI Direktörlüğü görevini üstlenen Mueller, bu görevi 2013'e kadar yürütmüştü.

Eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından görev süresi uzatılan Mueller, FBI tarihinde en uzun süre görevde kalan ikinci direktör olmuştu.

Mueller'ın kariyerine FBI'daki görevinin yanı sıra 2017'de Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetlerini soruşturmak üzere görevlendirilmesi damgasını vurmuştu.

ABD'deki Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine Robert Mueller, 2017'de özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

Ardından ABD Adalet Bakanlığı, Ekim 2020'de John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama

Nükleer tesis bölgesinde şiddetli patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler

Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler
Diyarbakır'da Ambar Çayı taştı, tarım arazilerini su bastı

Bir kentimiz kabusu yaşadı, tarım arazilerini su bastı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler

Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler
Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, kuzeninin eşini öldürdü

Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, kuzeninin eşini öldürdü
Hürmüz krizi faturayı kabarttı! 7 ülke her gün milyarlarca dolar kaybediyor

Savaşın 7 ülkeye faturası ağır oldu! Günlük kayıp öyle böyle değil