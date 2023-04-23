Fazıl Say, Cumhuriyet'e Armağan Ettiği "100. Yıl Marşı"Nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Paylaştı
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Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı için bestelediği, sözleri şair Ayten Mutlu’ya ait “100. Yıl Marşı”nı sosyal medya hesaplarında paylaştı. ‘100. Yıl Marşı’, bu akşam İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ilk kez halka açık şekilde seslendirilecek.
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için bestelediği, sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait "100. Yıl Marşı"nı sosyal medya hesaplarında paylaştı. '100. Yıl Marşı', bu akşam İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ilk kez halka açık şekilde seslendirilecek.
Fazıl Say, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için bestelediği, sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait "100. Yıl Marşı"nın sosyal medya hesaplarında paylaştı. Say, önce marşın sözlerini paylaştı. Say'ın, Twitter hesabında; "Size ilk olarak, Marş şiirimizi sunmak isterim. Şair Ayten Mutlu'nun 1984 yılında yayınlanan şiir kitabındaki umut dolu 'Ver Elini' şiirinin '100 Yıl Marşı' olabileceğini birkaç ay önce düşündüm, kendisi geçen ay '100. Yıl' ile ilgili gerekli eklemeleri yaptı" açıklaması ile paylaştığı marşın sözleri şöyle:
"Ver ver ver ver
Ver elini
Ver ver elini
Yıkalım karanlığı
Gel küçük sevinçler
duyalım kedere inat
Gökyüzünden sevgiden
Söz edelim
Türküler söyleyelim
Aksın dolsun yüreğimize
Yarınların ışığı
Daha ne bekliyorsun
Ver ver ver ver ver elini
Göğün mavi şimşeği
Atamın gözlerinde
Toprak gülsün, gök tutuşsun
Güneş yansın, dönsün dünya
Daha daha, nice nice yüzyıllara
Dönsün dünya"
Say daha sonra Twitter hesabında 100. Yıl Marşı'nı paylaştı. Say, mesajında; "Dostlarım 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle" açıklamasını yaptı.
Fazıl Say'ın Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için Türk halkına armağan ettiği '100. Yıl Marşı', bu akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) ilk kez halka açık şekilde seslendirilecek.