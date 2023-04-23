Fazıl Say, Cumhuriyet'e Armağan Ettiği "100. Yıl Marşı"Nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Paylaştı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı için bestelediği, sözleri şair Ayten Mutlu’ya ait “100. Yıl Marşı”nı sosyal medya hesaplarında paylaştı. ‘100. Yıl Marşı’, bu akşam İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ilk kez halka açık şekilde seslendirilecek.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için bestelediği, sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait "100. Yıl Marşı"nı sosyal medya hesaplarında paylaştı. '100. Yıl Marşı', bu akşam İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ilk kez halka açık şekilde seslendirilecek.

Fazıl Say, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için bestelediği, sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait "100. Yıl Marşı"nın sosyal medya hesaplarında paylaştı. Say, önce marşın sözlerini paylaştı. Say'ın, Twitter hesabında; "Size ilk olarak, Marş şiirimizi sunmak isterim. Şair Ayten Mutlu'nun 1984 yılında yayınlanan şiir kitabındaki umut dolu 'Ver Elini' şiirinin '100 Yıl Marşı' olabileceğini birkaç ay önce düşündüm, kendisi geçen ay '100. Yıl' ile ilgili gerekli eklemeleri yaptı" açıklaması ile paylaştığı marşın sözleri şöyle:

"Ver ver ver ver

Ver elini

Ver ver elini

Yıkalım karanlığı

Gel küçük sevinçler

duyalım kedere inat

Gökyüzünden sevgiden

Söz edelim

Türküler söyleyelim

Aksın dolsun yüreğimize

Yarınların ışığı

Daha ne bekliyorsun

Ver ver ver ver ver elini

Göğün mavi şimşeği

Atamın gözlerinde

Toprak gülsün, gök tutuşsun

Güneş yansın, dönsün dünya

Daha daha, nice nice yüzyıllara

Dönsün dünya"

Say daha sonra Twitter hesabında 100. Yıl Marşı'nı paylaştı. Say, mesajında; "Dostlarım 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle" açıklamasını yaptı.

Fazıl Say'ın Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için Türk halkına armağan ettiği '100. Yıl Marşı', bu akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) ilk kez halka açık şekilde seslendirilecek.