Haberler

Ordu'nun iki ilçesinde bugün denize girilmesine izin verilmeyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga riski nedeniyle bugün saat 13.00'ten sonra denize girmek yasaklandı.

Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre bugün kentin batı kesimlerinde Fatsa ve Ünye ilçelerinde kuvvetli rüzgara bağlı olarak gün boyu yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlenmek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Kararı ile 9 Temmuz Perşembe günü Fatsa ve Ünye ilçelerimizde saat 13.00'ten sonra denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

MSB'den Miçotakis'e tarihi ayar!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'da pitbull saldırısında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ailenin Pitbull'u dehşet saçtı: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık fena karıştı

Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık fena karıştı
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
MEB'den 10 maddelik talimat! 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak

MEB'den 10 maddelik talimat! Geriye dönük de işlem yapılacak
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti

Soruyu duymadan sinirlendi! Bir bardak suyu tek seferde içti
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu