Ordu'da iki otomobil çarpıştı; 2 yaralı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüler İ.V. (55) ve E.Y. (63) yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Dolunay Mahallesi Nezihkent Sokak'ta meydana geldi. İ.V. idaresindeki 52 KG 585 plakalı otomobil ile E.Y. yönetimindeki 35 AVM 775 plakalı otomobil, çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler İ.V. ve E.Y., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.