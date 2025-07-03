Fatsa'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına yol açarken; Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, vatandaşlara gerekli olmadıkça dışarıya çıkmama çağrısında bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı mahallelerde ve caddelerde su birikintileri oluştu.

SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Yağış, Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde de su birikintilerine neden oldu. Yağışın sürdüğü ilçede belediye ekipleri iş makineleriyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması yürütüyor.

BELEDİYE BAŞKANININDA DIŞARIYA ÇIKMAMA ÇAĞRISI

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların su baskını, sel ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklardan etkilenmemesi için dikkatli olmalarını istedi.

Kibar, mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması çağrısı yaptı. Başkan Kibar ayrıca 40 araç ve iş makinesi ile tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.