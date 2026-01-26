Haberler

Park halindeyken motor kısmından alev alan minibüs yandı

Güncelleme:
Ordu'nun Fatsa ilçesinde park halindeyken motor kısmından alev alan minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ama kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde park halindeyken motor kısmından alev alan minibüs, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çay Sokak'ta Adem Saylak'a ait 52 BN 686 plakalı minibüs, saat 18.00 sıralarında park halindeyken alev alıp, yanmaya başladı. Alevler kısa sürede minibüsün ön kısmını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Dursun Mehmet Şahin - Kamera: ORDU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
