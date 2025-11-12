Fatsa'da Kamyon Şoförünün Cansız Bedeni Bulundu
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir taş ocağında göçük altında kalan kamyon şoförü Ahmet Şahin'in (75) saat 17.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Toprak ve kaya parçalarının altından çıkarılan Şahin'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,
