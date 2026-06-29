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İşitme ve konuşma engelli çift, dünyaevine girdi

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde işitme ve konuşma engelli Uğur Sever ile Hamide Ak, düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Çiftin mutluluğuna komşuları ve yakınları ortak oldu.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, işitme ve konuşma engelli Uğur Sever ile Hamide Ak, düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Çiftin mutluluğuna komşuları, akrabaları ve yakınları ortak oldu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan İşitme ve duyma engelli Uğur Sever ile Batman'da yaşayan Hamide Ak, bir süre önce tanışarak evlenme kararı aldı. Resmi nikahları daha önce kıyılan çift için Kurtuluş Mahallesi Şengün Sokak'ta kına gecesi ve düğün programı düzenlendi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği düğünde, davetliler müzik eşliğinde eğlenirken çiftin mutluluğuna ortak oldu. Oğlunun ve gelininin çok mutlu olduğunu belirten anne Havva Sever, "Çocuklarımız çok mutlu Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Mahalle olarak genç çifti yalnız bırakmadıklarını ifade eden Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Yener Dikbaş ise, "Mahallemizde iki gencimiz birbirini sevmiş. Oğlumuz Fatsalı, kızımız Batmanlı. Bizler de mahalle büyükleri olarak omuzdaşlarımız ve gönüldaşlarımızla beraber birlik, beraberlik içerisinde iki ailemizin yuvasını kuruyoruz, nikahlarını kıydık. Bugün itibarıyla da düğünlerini yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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