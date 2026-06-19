Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.40 sıralarında Fatsa-Kumru yolu Bahçeler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. K.Ç. (56) yönetimindeki 55 BY 384 plakalı otomobil, iddiaya göre virajı alamayarak karşı şeride geçip, F.Y. idaresindeki 52 ACU 037 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki B.B., B.Y. ve B.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOGRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı