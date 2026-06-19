Haberler

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.40 sıralarında Fatsa-Kumru yolu Bahçeler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. K.Ç. (56) yönetimindeki 55 BY 384 plakalı otomobil, iddiaya göre virajı alamayarak karşı şeride geçip, F.Y. idaresindeki 52 ACU 037 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki B.B., B.Y. ve B.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOGRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı

İstanbul'da metro raydan çıktı! Yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı

Evlilik için gün sayan İsmail çok fena yakalandı!
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak
Fenerbahçe'nin rakibi olan Podolski'den flaş paylaşım

Fenerbahçe'nin rakibi Podolski'den flaş paylaşım
Kütahya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Arkadaşlarını korkunç bir kazaya kurban verdiler
Kılıçdardoğlu'ndan CHPli vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yeşil ışık

CHPli vekillerin dokunulmazlıkları Meclis'e gelirse ne yapacak?
İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluk yaptıkları belirlenen 21 zanlıdan 12'si tutuklandı

İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış