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Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede tedaviye alındı

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede tedaviye alındı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde Demas Plajı'nda denize giren 34 yaşındaki E.Ö., boğulma tehlikesi geçirdi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren E.Ö. (34) isimli kadın, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Evkaf Mahallesi'ndeki Demas Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren E.Ö., bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptığı arama sonucunda E.Ö.'yü kıyıdan yaklaşık 30 metre açıkta deniz yüzeyinde yardım beklerken buldu. Botla sudan çıkarılan E.Ö., Fatsa Limanı'na getirildi. E.Ö., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. E.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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