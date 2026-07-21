Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Fatma Soydaş İsimli İçerik Üreticisi Hakkında Gözaltı Kararı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Soydaş isimli içerik üreticisinin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirerek, hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Soydaş isimli içerik üreticisinin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirerek, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Fatma Soydaş isimli sosyal medya kullanıcısının 'ffataase_' ismi ile tiktok ve instagram hesaplarından yapmış olduğu paylaşım içeriklerinin TCK 216/3. maddesinde tanımlanan 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama' suçunu oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup; yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin İstanbul İlinde bulunduğu tespit edilmiş, şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir."

Şüpheli tarafından yapılan ve suç teşkil eden paylaşımlara ilişkin sosyal medya hesaplarına Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 21.07.2026 tarih ve 2026/8361 D.İş. sayılı kararı ile erişim engellenmesi kararı verilmiştir. Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: ANKA