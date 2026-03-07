Haberler

Fatma Nur öğretmen, Silopi'de anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da öğrencisi tarafından öldürülen Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen anma töreniyle yad edildi. Öğrenciler, öğretmenlerine çiçekler vererek anma etkinliğinde duygulu anlar yaşadı.

İSTANBUL'da öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik, Şırnak'ın Silopi ilçesinde anıldı.

İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 Mart'ta görevi başında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik için Silopi Kimya Fen Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Törende öğrenciler öğretmenlerine çiçek verdi, Fatma Nur Çelik'i andı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım

Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında

Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu

200 kişinin peşinde olduğu emlakçının sonu çok kötü bitti
Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt

Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım

Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Şara'yla ilgili gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım

TBMM'de yemek tartışması! AK Partili Zengin'den çok konuşulacak öneri