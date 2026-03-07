Fatma Nur öğretmen, Silopi'de anıldı
İstanbul'da öğrencisi tarafından öldürülen Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen anma töreniyle yad edildi. Öğrenciler, öğretmenlerine çiçekler vererek anma etkinliğinde duygulu anlar yaşadı.
İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 Mart'ta görevi başında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik için Silopi Kimya Fen Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Törende öğrenciler öğretmenlerine çiçek verdi, Fatma Nur Çelik'i andı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı