Fatma Girik, mezarı başında anıldı

Güncelleme:
Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik, ölümünün 4. yıl dönümünde Bodrum'daki mezarı başında anıldı. Törene katılan ailesi ve sevenleri, Girik'i özlediklerini dile getirdi.

Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 24 Ocak 2022'de, 79 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik, mezarı başında dualarla anıldı. Torba Mezarlığı'ndaki anma törenine; kardeşi Müyesser Girik, ailesi, komşuları ve sevenleri katıldı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci adına Girik'in mezarına çiçek bırakıldı. Müyesser Girik, Fatma Girik'i özlediklerini ve aradıklarını ifade etti. Törende ayrıca Torba Mezarlığı'nda kabirleri bulunan Memduh Ün, Girik'in annesi Münevver Ukav, Akrep Nalan ile diğer ebediyete intikal edenler de dualarla anıldı. Öte yandan anma törenine 10 kişinin katılması dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
