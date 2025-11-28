Fatma Betül Sayan Kaya, Kayseri'de Gençlerle Buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kayseri İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Söz Gençlikte' programına katıldı. Programa Kayseri milletvekilleri ve yerel yöneticiler de eşlik etti.
Kaya, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından Kayseri İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Söz Gençlikte" programına iştirak etti.
Programa, Kaya'nın yanı sıra AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ile Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve gençler katıldı.
Gençlik Kolları üyesi gençlerin mini konseriyle başlayan program, basına kapalı devam etti.
