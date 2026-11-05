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Fatma Betül Sayan Kaya fon soruşturmasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

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Fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İfade işlemi 2 saat 15 dakika sürdü; sevk, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve örgüte üye olma suçlarından yapıldı.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Kaya'nın ifade işlemi 2 saat 15 dakika sürdü.

Savcılık, Kaya'yı "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Kaynak: AA
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