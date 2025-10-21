Fatma Betül Sayan Kaya, Engelliler Sarayı ve Vefahane Yaşam Merkezi'ni Ziyaret Etti

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı ve Vefahane Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede ziyaretlerde bulunan Kaya'ya, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe eşlik etti.

Kaya, ilk olarak Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı ziyaret etti. Burada Engelli Halk Oyunları ekibinin folklor gösterisiyle karşılanan Kaya, güzel sanatlardan tekstile kadar farklı branşlarda hizmet veren sınıfları gezdi. Katıldıkları turnuvalardan altın madalyalarla dönen sporcuları tebrik eden Kaya, müzik sınıfında kursiyerlerle şarkı söyledi.

Ziyaretin ardından beraberindeki heyetle Vefahane Yaşam Merkezi'ne geçen Kaya'ya, aşçılık sınıfının yaptığı yiyeceklerden ikram edildi. Tesis hakkında bilgi alan Kaya, atölyeleri gezerek hem kursiyerlerin eğitimlerini yakından gördü hem de onlarla sohbet gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Vefahane Yaşam Merkezi'nde yapılan aktivitelerin çok kıymetli olduğunu belirtti.

İlmin ve öğrenmenin yaşının olmadığını vurgulayan Kaya, kursiyerlerin bu merkezde sosyalleştiğini dile getirdi. Kaya, "Belli bir yaşın üstünde sosyalleşmek her hastalığa şifa. Sosyalleşmenin çok büyük koruyucu bir etkisi de var. Demanstan bile koruyor. Çağın hastalığı unutmak. Unutmanın çaresi de sosyalleşmek." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız ise ilçede çağın ihtiyaçlarına göre çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Çocuklar için Bağ Yuvaları'nın sayısını artırırken, gençler için de kütüphaneler, gençlik merkezleri ve mini sahalar yaptıklarını aktaran Yıldız, "Komşularımızın ailece keyifli zaman geçirmeleri için Bağ Kafe ile sosyal tesislerimizi yaygınlaştırıyoruz. Engellilerimiz de birçok ülke tarafından örnek alınan Engelliler Sarayı'mızda yeteneklerini geliştirme ve başarılara imza atma imkanı buluyor. Her biri ayrı değer olan büyüklerimiz için de Vefahane Yaşam Merkezi önemli bir görevi yerine getiriyor. Yurt içinden ve dışından Vefahane'mizi ziyaret eden bütün misafirlerimiz burayı çok beğeniyor ve örnek proje olduğunu söylüyor. Bu projenin benzerlerinin de her yerde açılması gerektiğine inanıyorum. İnşallah önümüzdeki sene de örnek projeler üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.