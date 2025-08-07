Fatıma Rahmani Toprağa Verildi

Isparta'da birlikte yaşadığı kişi tarafından darbedilip boğularak öldürüldüğü iddia edilen 28 yaşındaki Fatıma Rahmani, Halife Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dün İskender Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde çıkan tartışmanın ardından darbedilip boğulmaya çalışıldığı öne sürülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yabancı uyruklu Rahmani için ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Halife Sultan Mezarlığı'ndaki cenaze törenine Rahmani'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Rahmani'nin naaşı dualarla toprağa verildi.

Öte yandan, Rahmani'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan birlikte yaşadığı 29 yaşındaki Muhammed M.R, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Evde bulunan 2, 6, 8 ve 12 yaşlarındaki 4 çocuk ise koruma altına alınmıştı.