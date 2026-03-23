Fatih'te 2 binanın çökmesi sonucu yaralanan 10 kişiden 2'si taburcu edildi

İstanbul Fatih'te meydana gelen patlama sonucu iki bina çökerken, yaralı durumdaki 10 kişiden 2'si taburcu edildi. Tedavi altında kalan diğer yaralıların sağlık durumu genel olarak iyi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Fatih'te patlama sonucu 2 binanın çökmesi nedeniyle enkazdan çıkarılarak tedavi altına alınan 10 kişiden 2'sinin taburcu edildiğini bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu bina çökmesi nedeniyle hastanelerimizde tedavi altına alınan 10 vatandaşımızdan 2'si taburcu edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tedavisi devam eden hastalardan 7'sinin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Güner, "1 hastamızın yoğun bakım ünitesinde entübe olarak takibi sürmektedir. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta, dün meydana gelen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen 2 bina çökmüş, enkazdan 10 kişi yaralı olarak çıkarılmış, 1 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Biri ağır 10 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer
