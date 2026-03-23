Fatih'te 2 binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi
İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden Semra Urunca, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene İstanbul Valisi ve diğer yetkililer katıldı.
Urunca için Fatih'teki Hacı İlyas Yatağan Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Urunca'nın aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile vatandaşlar katıldı.
Vali Gül ve Soylu cenaze namazı öncesi aile üyelerine taziyede bulundu.
Törende, Urunca'nın yakınları gözyaşı döktü.
Urunca'nın cenazesi burada kılınan namazın ardından Tokmaktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta, dün meydana gelen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen 2 bina çökmüş, enkazdan 10 kişi yaralı olarak çıkarılmış, 1 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Biri ağır 10 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.