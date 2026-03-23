Fatih'te 2 binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi

İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden Semra Urunca, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene İstanbul Valisi ve diğer yetkililer katıldı.

Urunca için Fatih'teki Hacı İlyas Yatağan Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Urunca'nın aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile vatandaşlar katıldı.

Vali Gül ve Soylu cenaze namazı öncesi aile üyelerine taziyede bulundu.

Törende, Urunca'nın yakınları gözyaşı döktü.

Urunca'nın cenazesi burada kılınan namazın ardından Tokmaktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta, dün meydana gelen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen 2 bina çökmüş, enkazdan 10 kişi yaralı olarak çıkarılmış, 1 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Biri ağır 10 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

Sanat dünyasından "ateşin bol olsun" diyen biri var
N'Golo Kante yine kendine hayran bıraktı

Fenerbahçe taraftarı seni nasıl sevmesin Kante!
Gözler İran'daydı! Trump'ın 'Görüşme yaptık' sözlerine ilk yanıt

Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş

Ölmeden 20 dakika önce yardımcısına bakın ne demiş
İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı

Bu kez soruları İmamoğlu sordu, tutuklu genel müdür yanıtladı
N'Golo Kante yine kendine hayran bıraktı

Fenerbahçe taraftarı seni nasıl sevmesin Kante!
ABD'nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi

Müttefikini yerden yere vuran isme söyledikleri çok konuşulur
Belediye ile 999 yıllık anlaşma imzaladılar! 3025 yılına kadar onların

3025 yılına kadar burası onların! Kimse alamaz