İstanbul'da yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaraladı: Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı kaçamadı

İstanbul Fatih'te kağıt toplayıcısından yol isteyen araç sürücüsü ölümden döndü. Yedikule'de bir ara sokakta aracıyla seyir halinde olan Şehmuz A., motosikletiyle yolu kapatan yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı F.O.'dan yolu açmasını istedi.

CEVABI DÖNER BIÇAĞI OLDU

Yolun açılmasını bekleyen Şehmuz A. hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Bir anda sinirlenen F.O., çıkan tartışmada Şehmuz A.'yı yanında taşıdığı döner bıçağıyla yaraladı. El bileğinden yaralanan sürücünün imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Şehmuz A. vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE GÖNDERİLDİ

Magandalığa soyunan kağıt toplayıcısı F.O. olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan F.O. emniyetteki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

DÖNER BIÇAĞINI DEFALARCA SALLADI

Öte yandan kağıt toplayıcısının sürücüye saldırdığı anları bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde kağıt toplayıcısının elindeki döner bıçağını Şehmuz A.'ya defalarca salladığı, kendisini korumak isteyen sürücünün araçtan indiği anda bileğinden yaralandığı görüldü. Ayrıca, F.O.'nun polis ekipleri tarafından gözaltına alınması da kameralara yansıdı.