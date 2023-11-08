Fatih'te yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

9 sürücüye toplamda 22 bin 566 lira ceza yazıldı

İSTANBUL - Fatih'te yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı. Dron ile yayalara yol vermediği tespit edilen 9 sürücüye toplamda 22 bin 566 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Vatan Caddesi Edirnekapı yönü çıkışında yayalara yol vermeyen sürücüleri tespit etmek için dronla denetim gerçekleştirdi. Dron destekli denetimde yayalara yol vermeyen sürücüler tek tek tespit edildi. Yaya geçidinde, vatandaşlara yol vermeyen 9 sürücüye kişi başı bin 979 lira olmak üzere toplamda 17 bin 811, araç kullanırken telefonla konuşan 5 sürücüye ise kişi başı 951 lira olmak üzere 4 bin 755 lira ceza yazıldı. Toplamda sürücülere 22 bin 566 lira ceza kesildi.