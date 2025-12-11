Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 92 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

FATİH'te iki eve düzenlenen operasyonda 92 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli N.E., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesine yönelik Fatih'te iki eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. 7 Aralık'ta yapılan operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli N.E., yakalandı. Evde yapılan aramalarda; 23 paket halinde 21 kilo 800 gram kristal metamfetamin ile 70 kilo 550 gram sıvı metamfetamin olmak üzere toplam 92 kilo 350 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.