Fatih'te tramvayın altında kalan çocuğun öldüğü kaza kamerada
Fatih Laleli durağında tramvayın çarptığı 6 yaşındaki Özbekistan uyruklu Muhammed M. M. hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatih'te tramvayın altında kalan 6 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Laleli durağında dün tramvayın çarptığı 6 yaşındaki Muhammed M. M'nin aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, tramvayın çocuğa çarpmasının ardından çevredekilerin panikle olay yerine koştuğu görülüyor.
Vatandaşların tramvayın çevresinde toplanarak çocuğa yardım etmeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seyreden tramvay, Laleli durağında 6 yaşındaki Özbekistan uyruklu Muhammed M. M'ye çarpmış, bir süre sürüklenen çocuk aracın altında kalmıştı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammed M. M'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ekiplerin çalışmasıyla tramvayın altından çıkarılan çocuğun cenazesi, morga kaldırılmıştı.