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İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'ın yıllar önceki fotoğrafına bakın

İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'ın yıllar önceki fotoğrafına bakın
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İsmail Kartal ile Aykut Kocaman'ın yıllar önce çekilen bir fotoğrafı yeniden gündeme geldi. Kartal'ın geriye yaslanan Kocaman'ı ittiği anın yer aldığı kare futbolseverlerin dikkatini çekti.

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimleri arasında yer alan İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'a ait yıllar önce çekilen bir fotoğraf yeniden ilgi odağı oldu. Sarı-lacivertli kulüpte görev yaptıkları dönemde kaydedilen kare, futbolseverler arasında yeniden konuşulmaya başlandı.

DİKKAT ÇEKEN KARE

Fotoğrafta, İsmail Kartal'ın geriye doğru yaslanan Aykut Kocaman'ı ittiği an yer alıyor. İkilinin doğal halleriyle objektiflere yansıdığı görüntü, yıllar sonra yeniden gündeme taşındı.

FENERBAHÇE'NİN İKİ ÖNEMLİ İSMİ

Hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerlerinde Fenerbahçe'ye önemli hizmetlerde bulunan Aykut Kocaman ve İsmail Kartal, kulüp tarihinin en önemli figürleri arasında gösteriliyor. Yıllar önce çekilen fotoğrafın yeniden ortaya çıkması, sarı-lacivertli taraftarlar arasında nostaljik yorumları da beraberinde getirdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNeslihan Gezer:

ilginç bir paylaşım bu fotoğrafın neden tam bu zamanda yeniden gündeme geldiğini merak ediyorum

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Haber YorumlarıZehra Betül Barut:

İsmail Kartal kaç tane başarı getirdi Fenerbahçeye bunu unutmak imkansız adamı neden böyle gösteriyorsunuz

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Haber YorumlarıFeyza Özgün:

yahu bu adamlar ne zaman bırakacak erkek egosunu göster git ya futbolda da kadın antrenörler olsa belki biraz düzelin ama erkek erkek diye hep aynı aptallıklar yineleniyor ya sıktım abi sıktım bu ortamı gerçekten

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