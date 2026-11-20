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Fatih'te tramvayda seyahat eden bir yolcunun çantasından 30 bin dolar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray tramvay durağında, Irak uyruklu R.Y.İ'nin tramvayda seyahat ettiği sırada çantasından 30 bin dolarının yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyen ekipler, İ.Ö'yü Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA