Haberler

Fatih'te trafikte takip ettikleri sürücüye saldıran 2 zanlıya 360 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Fatih'te trafikte bir aracı takip edip camını kırarak sürücüye saldıran iki şüpheliye toplam 360 bin lira para cezası uygulandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

İstanbul Fatih'te, trafikte takip ettikleri aracın camını kırarak sürücüsüne saldıran 2 şüpheliye toplamda 360 bin lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında bir sürücünün trafikte saldırıya uğradığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, Kennedy Caddesi'nde bir araçtaki şüphelilerin, trafikte başka bir aracı takip ettiği ve aracın camını kırarak sürücüsüne yönelik saldırgan davranışlarda bulunduğu belirlendi.

Kimliği tespit edilen sürücü İ.T. (25) ve yolcu H.Ç. (45) ekiplerce yakalandı.

Emniyete götürülen zanlılara, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca İ.T'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Şüphelilerden H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İ.T. ise "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlamalarıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tijen Mergen'den büyük tepki çeken 'Çarşaf' paylaşımı

28 Şubat ruhu yeniden hortladı! Yaptığı paylaşıma tepki yağıyor

Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber

Herkesten gizliyorlardı! Yenenler çiftini yıkan haber

Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler

Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
FIFA'nın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödeyeceği tazminat belli oldu

Gelsin dolarlar! En yüksek meblağı Fenerbahçe'ye ödeyecekler
İsrail, Trump'a en yakın ismi hedefe koydu: Netanyahu ile görüşmesini engelliyor

İsrail, Trump'a en yakın ismi hedefe koydu
Geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk transfer

İkna olundu ve geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk dev transfer
Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı

Elindeki silahla otobüs şoförünü tehdit etti, gerçek bambaşka çıktı