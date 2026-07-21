Fatih'te trafikte takip ettikleri sürücüye saldıran 2 zanlıya 360 bin lira ceza

İstanbul Fatih'te, trafikte takip ettikleri aracın camını kırarak sürücüsüne saldıran 2 şüpheliye toplamda 360 bin lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında bir sürücünün trafikte saldırıya uğradığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, Kennedy Caddesi'nde bir araçtaki şüphelilerin, trafikte başka bir aracı takip ettiği ve aracın camını kırarak sürücüsüne yönelik saldırgan davranışlarda bulunduğu belirlendi.

Kimliği tespit edilen sürücü İ.T. (25) ve yolcu H.Ç. (45) ekiplerce yakalandı.

Emniyete götürülen zanlılara, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca İ.T'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Şüphelilerden H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İ.T. ise "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlamalarıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.