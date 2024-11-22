Üye Girişi
Haberler

Fatih'te Tarihi Topkapı Kaleiçi Meydanı Projesi Başladı

Fatih'te Tarihi Topkapı Kaleiçi Meydanı Projesi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un tarihi alanlarından biri olan Topkapı Kaleiçi Meydanı için projenin inşaatına başlanıldı. Proje ile 20 bin metrekarelik alan ağaçlandırılacak ve etkinlik alanları oluşturulacak, trafiğe kapatılacak. 2025 yazında tamamlanması bekleniyor.

Fatih'te, İETT garajı olarak kullanılan ve İstanbul'un Bizans ile Osmanlı dönemlerinde kentin giriş noktası olan tarihi alandaki "Topkapı Kaleiçi Meydanı" projesi başladı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, burada yaptığı açıklamada, belediyenin girişimiyle hayata geçirilen projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğinde yapılacağını söyledi.

Topkapı Kaleiçi Meydanı projesiyle yaklaşık 20 bin metrekarelik alanın ağaçlandırılarak etkinlik alanları oluşturulup trafiğe kapatılacağını belirten Turan, çalışmaların 2025 yılının yazında bitmesini beklediklerini kaydetti.

Tarihi meydanın 1995'ten bu yana otobüslerin parklanma alanı olarak kullanıldığını aktaran Turan, "Bu tarihi kent merkezinde bir karmaşıklık hali söz konusuydu. Şimdi ulusal bir yarışma yaptık, proje yarışması ile bu meydan projesi bu yarışmayı kazandı." diye konuştu.

Turan, şöyle devam etti:

"İstanbul yıllardır kent hafızasında olmayan tarihi bir kent meydanına kavuşuyor. Sadece bu bulunduğumuz alan içerisinde 20 bin metrekarelik bir kent meydanı oluşmuş olacak. Bu 20 bin metrekarelik alanın tamamı trafiğe kapalı alan olacak. Trafik etrafından dönmüş olacak. Civarındaki bütün bu binalar, etrafındakiler de bir kentsel tasarım projesiyle beraber kent meydanıyla bütünleştirilecek."

Çalışmaların tamamlanmasıyla sur duvarının da ortaya çıkacağını anlatan Turan, İETT durağının ise sur dışına alındığını ifade etti.

Farklı ağaç türlerinin meydanda yer alacağını dile getiren Turan, "Etkinlik alanlarının olduğu, kültürel etkinliklerin yapılabileceği, çevresindeki işletmelerin de burayla adapte olacağı, büyük bir tarihi kent merkezine kavuşacak. Bu proje aynı zamanda Kara Surları Millet Bahçemiz ile de uyumlu bir proje. Birleşmiş olacak. Yani 20 bin metrekare kent meydanı. Hemen bitişiğinde 20 bin metrekare de bir millet bahçemiz var. Dolayısıyla toplam 40 bin metrekarelik bir alan bütünleşmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Turan ile beraberindekiler proje alanını gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız

2026 yılını işaret etti: Hanelerin yarısının ihtiyacını karşılayacağız

 İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada

Güpegündüz başkentin göbeğinde koca binayı havaya uçurdular

 'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı

Akşener için öyle bir ifade kullandı ki, salon resmen buz kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

WhatsApp'ta sesli mesaj nasıl yazıya çevrilir? WhatsApp'ın yeni özelliği ses kaydı nasıl yazıya dönüşür? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 22 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! EMEKLİ ZAM HABERLERİ! SSK BAĞ-KUR 2025 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak? TÜRKİYE-MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLE! Türkiye Macaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda? MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Milli maç ne zaman? Türkiye A Milli Takım play-off maçı ne zaman oynanacak? Mehmet Dönmez kimdir? İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez kaç yaşında ve nereli? İskenderun Belediyesi hangi parti? İskenderun Belediye Başkanı kimdir? Türkiye play-off turunda kiminle eşleşti? A Milli Takım play-off turunda kiminle oynayacak? İskenderun nerede, nereye bağlı? İskenderun'da gezilecek yerler neresi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.