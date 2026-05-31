1-FATİH'TE SURLARDA ŞÜPHELİ HAREKET İHBARI: TELEFONLARINDA 2024'TEKİ SUR CİNAYETİNE İLİŞKİN İÇERİKLER ÇIKTI

Doğan Can CESUR / İSTANBUL, - FATİH'te Edirnekapı Surları'nda şüpheli hareketlerde bulundukları ihbar edilen A.H.K. (18) ile E.D.Y. (16), polis ekiplerince yakalandı. İkilinin cep telefonlarında 2024 yılında surlarda meydana gelen İkbal Uzuner cinayetiyle ilgili içerik ve yazışmalar tespit edildi. A.H.K. mahkeme kararıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 hafta süreyle gözlem altına alınırken, E.D.Y. işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olay, 23 Mayıs'ta saat 13.50 sıralarında Ayvansaray Mahallesi'ndeki Edirnekapı Surları'nda meydana geldi. İddiaya göre, surlar üzerinde şüpheli hareketler sergileyen bir kız ve bir erkeği görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde A.H.K. ve E.D.Y.'yi tespit ederek emniyete götürdü.

TELEFONLARINDA İKBAL UZUNER CİNAYETİNE İLİŞKİN GÖRSELLER BULUNDU

Polis ekiplerince genç kız ve yanındaki erkeğin cep telefonlarında yapılan incelemelerde 2024 yılında Edirnekapı Surları'nda meydana gelen İkbal Uzuner cinayetine ilişkin içerik ve yazışmalar olduğu tespit edildi.

PSİKİYATRİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalarda A.H.K.'nin bir süredir İstanbul'da psikiyatrik tedavi gördüğü de belirlendi. Gözaltına alınan A.H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına ve hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. E.D.Y. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

========

2-BAYRAM TATİLİNİN SON GÜNÜNDE EMİNÖNÜ'NDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU

Canan İLARSLAN - Şevval CİNDİR / İSTANBUL, -KURBAN Bayramı tatilinin son gününde alışveriş yapmak ve gezmek isteyenler, Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu. Yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği bölgede özellikle alt geçit çarşıları, meydan ve sahil kesiminde hareketlilik yaşandı.

Bayram tatilinin son gününü değerlendirmek isteyen İstanbullular sabah saatlerinden itibaren Eminönü'ne akın etti. Alışveriş yapmak isteyenler çarşı ve mağazalarda yoğunluk oluştururken, turistler de tarihi ve turistik noktaları gezdi. Özellikle Eminönü Alt Geçidi'nde yoğunluk dikkat çekti. Bölgede toplu taşımada da kısmi yoğunluk gözlemlendi.

'EMİNÖNÜ DAHA HESAPLI DİYE GELDİK'

Alışveriş için Eminönü'nü tercih ettiğini belirten Süleyman Altıngöz, "Eminönü daha hesaplı olduğu için alışverişe geldik. Alışverişimizi genelde buradan yapıyoruz. Bayram ve pazar dolayısıyla birçok yer kapalı olduğu için de burayı tercih ettik. Diğer yerlere göre daha uygun fiyatlı olduğu için burayı seçiyoruz. Özellikle Alt Geçit'ten de alışveriş yapıyoruzö dedi.

'HEM GEZMEK HEM ALIŞVERİŞ İÇİN GELDİM'

Esenyurt'tan geldiğini söyleyen Aysima Alkan, "Buralar çok güzel, turistik yerler. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Esenyurt'tan geliyorum. Hem gezmek hem de alışveriş yapmak için geldimö diye konuştu.

'BAYAĞI KALABALIK'

Almanya'nın Frankfurt kentinden İstanbul'a gelen Can Aras ise, "Frankfurt'tan geliyorum. Teyzemin önerisiyle Eminönü'ne geldim. Bayağı kalabalık. Turistik ve gezilecek yerler açısından çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Vapura da bindim, onu da öneririm. Alışveriş yapıp gezeceğiz. İstanbul, konum olarak dünyanın en güzel şehirlerinden biri diyebilirimö ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı