İstanbul'da Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 7 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Fatih ilçesinde farklı tarihlerde iş yeri kurşunlanması ve suç örgütü adına tehdit edilmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada 2'si suça sürüklenen çocuk toplamda 7 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA