İstanbul'da Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 7 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Fatih ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, iş yeri kurşunlama ve suç örgütü tehdidi olaylarına karışan 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 2 suça sürüklenen çocuk da bulunuyor.

(İSTANBUL)- İstanbul Fatih ilçesinde farklı tarihlerde iş yeri kurşunlama ve suç örgütü adına tehdit olayına karışan 2'si "suça sürüklenen çocuk"  7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Fatih ilçesinde farklı tarihlerde iş yeri kurşunlanması ve suç örgütü adına tehdit edilmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada 2'si suça sürüklenen çocuk toplamda 7 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

