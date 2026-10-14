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Fatih'te su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak öldü

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Fatih'te su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak öldü
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Fatih'in Balat Mahallesi'ndeki Çukurbostan Parkı'nda su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

FATİH'te 14 yaşındaki M.I., su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan M.I.'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay, Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda meydana geldi. 14 yaşındaki M.I., su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılmıştır. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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