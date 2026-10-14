Fatih'te su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak öldü

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FATİH'te 14 yaşındaki M.I., su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan M.I.'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay, Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda meydana geldi. 14 yaşındaki M.I., su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılmıştır. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı