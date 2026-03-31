Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kurye öldü

Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kurye, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balabanağa Mahallesi Zeynep Kamil Sokak'ta kimliği belirsiz kişi, özel bir firmada kurye olarak çalışan Kazakistan uyruklu Arif İsmailov'a silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan İsmailov, çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmailov yaşamını yitirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.