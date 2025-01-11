Fatih'te Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Fatih'te bir iş yerinde gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olay, Kimliği belirsiz 4 kişi tarafından gerçekleştirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Fatih'te bir iş yerine yönelik silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kara Sarıklı Sokak'taki iş yerine kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda iş yerindeki V.Ç. ile Ş.G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel