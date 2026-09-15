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Fatih'te silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Fatih'te silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Fatih'te bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Fatih'te bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Sofçuhan'da bir iş yeri sahibi ile müşteri arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla ateş edilen 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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