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Fatih'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Fatih'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 yaralandı.

Fatih'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 yaralandı.

Katip Kasım Mahallesi Katip Kasım Cami Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekilen olay yerinde inceleme yaptı.???????

Ekiplerin, olayda silah kullandığı belirlenen zanlıyı yakalayarak polis merkezine götürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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