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Fatih'te seyir halindeki panelvanda yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi

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Fatih'te Turgut Özal Millet Caddesi'nde seyir halindeki panelvanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken bölgedeki trafik yoğunluğu aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Fatih'te seyir halindeki panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Turgut Özal Millet Caddesi'nde seyir halindeki panelvanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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