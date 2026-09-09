Fatih'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Atatürk Bulvarı'ndan Taksim istikametine seyir halinde olan 34 ETT 097 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.

Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Otomobilin yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA